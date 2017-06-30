Мантуров сменил Улюкаева в совете директоров «Газпрома»

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Москва, 30 июня. В новый состав совета директоров «Газпрома», который утвердили сегодня на годовом собрании акционеры компании, вошел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Для него это первый опыт.

Раньше это место в совете занимал его предшественник по министерскому креслу Алексей Улюкаев. Это единственное отличие нового состава от прежнего. В остальном без изменений, передает ТАСС.

Напомним, Улюкаева задержали 7 месяцев назад за взятку в размере 2 млн долларов. Уже на следующий день он был отстранен от должности решением президента Владимира Путина. Сейчас бывший глава Минэкономразвития находится под домашним арестом.