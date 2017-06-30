Сметенное с машины ураганом колесо насмерть придавило двух человек в Москве

В Избранное

Москва, 30 июня. Российские СМИ сообщают о гибели двух человек в во время сильнейшей непогоды, которая обрушилась на российскую столицу в пятницу.

По предварительным данным, шквалистый ветер сбросил бетонное кольцо с грузовика. Конструкция придавила двух мужчин. Один из них погиб на месте, другой — скончался по дороге в больницу.

Напомним, что 30 июня в Москве начался сильнейший ураган, сопровождаемый градом, ливнями и грозами. Непогода продлится до позднего вечера. Сотрудники МЧС предупреждают жителей российской столицы о необходимости соблюдать меры безопасности.