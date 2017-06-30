Белоруссия надеется летом получить от России кредит на 700 млн долларов
Москва, 30 июня. Белоруссия надеется на получение российского госкредита размером 700 млн долларов летом 2017 года. Об этом в пятницу заявил замминистра финансов Белоруссии Максим Ермолович.
«В июле-августе ожидаем фактическое получение этих средств», — сообщил он журналистам.
Глава ведомства уточнил, что размер кредита составит 700 млн долларов.
Добавим, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выразил желание превратить Белоруссию в IT-страну. Во время Форума регионов в Москве он также призвал Россию поспособствовать развитию данного направления.