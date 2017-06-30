Гражданина Узбекистана убило молнией во время грозы в Новой Москве

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Москва, 30 июня. Трагический инцидент произошел в Новой Москве: во время грозы погиб мужчина. Как сообщил ФАН источник в МВД, во время стихии в него попала молния.

Погибшим является 42-летний гражданин Узбекистана, временно зарегистрированный в Троицке. В пятницу он находился у друзей в коттеджном поселке «Гайд Парк». Со слов друзей, мужчину убило молнией.

Ранее ФАН сообщал, что в деревне Игнатово на территории СНТ «Фортуна» в Дмитровском районе погиб 34-летний мужчина, который во время грозы стоял рядом с электрическим щитком у своего дома.

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