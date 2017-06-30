Берлин не располагает данными о вмешательстве России в выборы — МИД ФРГ

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Берлин, 30 июня. Власти Германии не располагают данными о попытках России повлиять на ход выборов в стране. Такое заявление сделал в пятницу министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«В марте я говорил, что могу лишь предостеречь от попыток вмешательства. Сейчас у меня нет свидетельства, что это происходит», — отметил он.

Напомним, что ранее США обвинили Россию в том, что она якобы оплатила услуги хакеров, которые обнародовали письма Демократической партии и тем самым повлияли на мнение избирателей. При этом Вашингтон не предоставил никаких доказательств причастности России к этому инциденту.