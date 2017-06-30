«Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

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Москва, 30 июня. Российская энергетическая корпорация «Газпром» направила уведомление в кабмин Украины об устранении нарушений в связи с арестом активов и может обратиться в международный арбитраж, заявил глава компании Алексей Миллер.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания направила уведомление правительству Украины об устранении нарушений в связи с арестом активов. Известно, что Россия и Украина в 1998 году подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

На основе данного соглашения руководство российской энергетической корпорации «Газпром» приняло решение уведомить украинские власти об устранении нарушений. По словам Миллера, если нарушения не будут устранены, российская сторона обратится в международный арбитраж, что также предусмотрено соглашением. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам собрания акционеров.