Победа «Газпрома», «перемога» «Нафтогаза»: кто разрешит затянувшийся спор

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«Газпром» намерен обжаловать в апелляционном суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом». Об этом рассказал журналистам председатель правления российского холдинга Алексей Миллер. В то же время украинская компания по-своему интерпретирует решение Стокгольмского арбитража. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Миллер объяснил позицию «Газпрома». Промежуточное решение Стокгольмского арбитража рекомендует взыскать с «Нафтогаза» 1,7 млрд долларов. Но аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представилась Москве недостаточной. Отсюда и подача апелляции.

Киев вообще говорит о другом: мол, Стокгольмский арбитражный суд предложил «Газпрому» и «Нафтогазу» самим договориться по суммам претензий. И переговоры, по признаниям украинской стороны, пока продолжаются. «Нафтогаз» также отрицает выплату российской стороне 1,7 млрд долларов.

«Договориться будет сложно. В решении стокгольмского арбитража действительно написано, что после промежуточного решения стороны должны сесть и договориться по ряду параметров. Например, какой будет отбор газа по условию «бери или плати» — условие в контракте остается, но нужно сформировать новые объемы. Украина стала потреблять гораздо меньше газа, чем было прописано в 2009 году по действующему контракту. Нужно понять, сколько теперь Киев обязан отбирать минимально или оплачивать этот объем. Если не договорятся, стокгольмский арбитраж сам определит эти объемы», — комментирует для ФАН преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, определенный круг вопросов оставлен двум сторонам на совместное согласование. При этом Россия решила минимизировать контакты, везде подчеркивая деловой характер возможных встреч.

«Газпром» заявил: вопросов нет, мы от переговоров не отказываемся, но приезжайте к нам в офис в Москву, будем договариваться. «Нафтогаз» готов договариваться, где угодно, но только не в столице России. И на этом все закончилось. Получается, что они просто не могут усесться в одном кабинете. По этой причине сложно понять, насколько расходятся точки зрения. Здесь может помочь образование трехсторонней комиссии, как было в 2014 и 2015 годах, когда был подписан зимний пакет. ЕС тогда выступал в качестве посредника между «Газпромом» и «Нафтогазом». Только такой формат может помочь усесться представителям компаний где-то в Европе», — продолжает эксперт.

Сейчас поле раздора огромное, высказывания звучат эмоциональные. Мы помним, что один только Миллер говорил фразу «пусть попробуют», комментируя возможный отбор Украиной транзитного газа из России. Обе компании, скорее всего, отдадут дело на откуп арбитражу.

«Если они договорятся друг с другом, то могу впоследствии нарушить эти договоренности под первым попавшимся предлогом. Двухсторонний договор что для «Нафтогаза», что для «Газпрома» — не аргумент. А если предпишет им это стокгольмский арбитраж, либо в переговорах будет закреплена позиция Евросоюза, тогда стороны могут выполнять взятые на себя обязательства. Пока же даже предварительное решение суда каждая сторона трактует по-своему. Киев говорит о «перемоге», «Газпром» говорит о выигрыше в 1,7 миллиарда долларов. Что происходит в реальности, пока непонятно: решения суда мы пока не видим. Оспаривание «Газпрома» затянет дело еще на годик, а там уже недалеко и конец контракта на поставку газа на Украину. Он подписан до конца 2019 года», — напоминает Юшков.

При этом европейские компании, которые участвуют в «Северном потоке-2», заинтересованы в конфликтности отношений.