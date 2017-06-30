Глава «Газпрома» рассказал о сроках реализации «Северного потока-2»

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Москва, 30 июня. Российский газопровод «Северный поток-2» будет построен в установленные сроки, заявил глава «Газпрома» Александр Миллер в ходе пресс-конференции.

«Проект реализуется в настоящее время в строго установленные сроки с тем календарным планом-графиком», — заявил он, выразив уверенность, что проект будет реализован в условный срок.

По словам Миллера, первая морская ветка «Турецкого потока» достигнет берега Турции в следующем году. Вторая труба дойдет до берега в 2019 году, добавил глава «Газпрома».

Отметим, что оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подписал соглашение с рядом европейских компаний о финансировании российского газопровода. Кроме того, Nord Stream 2 AG надеется привлечь китайских инвесторов.