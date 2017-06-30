Украинские власти решили «освободить» Донбасс от людей

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Киев, 30 июня. Донбасс столкнется с масштабной экологической катастрофой в течение ближайших десяти лет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам неподконтрольных Украине территорий Георгий Тука.

«Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении десяти лет», — подчеркнул Тука.

По его словам, в настоящее время на подконтрольной Киеву территории Луганской области исчерпаны 90% резервных источников питьевой воды.

Ранее в ДНР заявили, что превышение допустимого объема шлаковых отходов в нескольких цехах Мариупольского металлургического комбината им. Ильича может привести к техногенной катастрофе в городе.