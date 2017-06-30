В Ангарске погибла девушка, вступившаяся за своего парня в драке у бара

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Иркутск, 30 июня. В городе Ангарск накануне погибла 26-летняя девушка, пытавшаяся защитить своего молодого человека в пьяной драке, сообщили в СКР по Иркутской области.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 26-летней жительницы Ангарска, которая получила удар в челюсть и упала на асфальт, ударившись головой. Известно, что трагедия произошла у бара «Кузьмич», подоспевшие медики скорой помощи не смогли сохранить жизнь пострадавшей.

По данным следствия, девушка пыталась разнять пьяных дерущихся мужчин, среди которых находился ее молодой человек. Полиция задержала 26-летнего парня, ранее судимого за убийство, пишет «Свободная пресса».