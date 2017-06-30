Рисунок Цоя продан на аукционе за 250 тысяч рублей

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Москва, 30 июня. Набросок Виктора Цоя, сделанный фломасером в 1987 году, был продан за 250 тысяч рублей на аукционе, сообщает пресс-служба «Литфонд» в пятницу.

Рисунок Виктора Цоя «Без названия (Битва)» был выбран из частной коллекции. На прошедшем аукционе, посвященном современному искусству, рисунок был куплен за 250 тысяч рублей.

Большой интерес у клиентов также вызвали работы Владимира Дубровского. Его рисунок под названием «Выход» купили за 280 тысяч рублей. Кроме того, были проданы две акварели художника из серии «Грибы», созданные специально для мероприятия.