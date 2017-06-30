Россия и Белоруссия отправят в космос спутник зондирования Земли
Москва, 30 июня. «Роскосмос» и белорусская Национальная академия наук (НАН) договорились о реализации совместного проекта по созданию спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Уже принят меморандум о намерениях. Свои подписи под документом поставили гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров и председатель президиума НАН Владимир Гусаков.
Как сообщает пресс-служба российской госкорпорации, церемония подписания прошла в рамках IV форума регионов России и Белоруссии.
Согласно договоренностям, РФ берет на себя служебную платформу спутника, а белорусские специалисты будут отвечать за установленную на эту платформу научную аппаратуру.