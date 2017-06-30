Сирия надеется на изменение риторики Совбеза ООН под председательством КНР
Дамаск (Сирия), 30 июня. Сирийская сторона рассчитывает на изменение риторики Совета Безопасности ООН во время председательства Китая, которое начнется в июле 2017 года. Об этом заявил журналистам посол САР в КНР Имад Мустафа.
«Он твердо верит в то, что основная обязанность Совбеза ООН заключается в предотвращении военных конфликтов, борьбе с агрессией, сохранении мира во всем мире и отстаивании международного закона», — цитирует слова дипломата РИА Новости.
Напомним, ранее МИД России раскритиковал сомнительный доклад ОЗХО о применении химоружия в Сирии.