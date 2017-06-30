Город поплыл: глава Красногорска выложил фото затопленных улиц

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Москва, 30 июня. Глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров выложил фото последствий сильнейшей грозы с ливнем и грозами, обрушившейся сегодня на столичный регион.

«Первая волна прошла, ожидаем вторую. Город поплыл», — написал чиновник на своей странице в Facebook. По его словам, то, что улицы превратились в настоящие реки, виновато отсутствие ливневой канализации. При этом он не стал отрицать, что это об этой проблеме было хорошо известно ранее.

«От себя могу сказать, что начато проектирование наиболее сложных участков. Сейчас несколько бригад Красногорской городской службы, Водоканала, Красногорской теплосети уже работают на улицах города, откачивают воду», - добавил Хабиров.

Он также напомнил горожанам В случае необходимости обращаться к дежурному единой диспетчерской службы администрации Красногорска.