Студенты превратили Suzuki Jimny в шестиколесный Mercedes-Benz

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Токио, 30 июня. Студенты из японской школы автомобилестроения NATS создали шестиколесный Mercedes-Benz G-Class из двух внедорожников Suzuki Jimny. На это им понадобилось менее 9 тыс. долларов.

В итоге получился вездеход с полным приводом на четырех колесах и двигателем на 0,65 литра, который выдает 64 лошадиных сил. Тормоза умельцы установили на дополнительную пару колес.

Всего в эксперименте принимали участие 15 человек. Участникам была поставлена задача создать компактный шестиколесный внедорожник, который бы подходил по габаритам для перемещения по узким японским улицам.