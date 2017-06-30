Власти Петербурга закупили украшения к Новому году

Санкт-Петербург, 30 июня. Правительство Петербурга провело закупку украшений к Новому году. Для проведения закупки использовалась площадка РТС-тендер.

Аукцион прошел 27 июня. Правительство закупило световые композиции, гирлянды, искусственные ели и прочие украшения, общая стоимость которых составила почти 190 млн рублей.

Уже сейчас известно, что на фасаде Смольного будут установлены световые композиции, деревья и кусты рядом будут украшены гирляндами, а перед зданием появятся объемно-световые фигуры. Всего в городе будет установлено 39 искусственных елей и более 840 световых конструкций. Также украсят центральные площади — Восстания, Александра Невского и Казанскую.

Город должен быть украшен уже к 1 декабря, а наслаждаться зимней сказкой петербуржцы и туристы буду целых два месяца.