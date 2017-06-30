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ДНР и ЛНР: Захарченко о «формуле Макрона», ОБСЕ и фейк, «правосеки» расстреляли ВСУ
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    ДНР и ЛНР: Захарченко о «формуле Макрона», ОБСЕ и фейк, «правосеки» расстреляли ВСУ

    16:54  30 Июня 2017
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    ДНР и ЛНР: Захарченко о «формуле Макрона», ОБСЕ и фейк, «правосеки» расстреляли ВСУ

    Новости ДНР и ЛНР, 30 июня. Бессмысленная «формула Макрона» по Донбассу; Александр Захарченко не видит в Киеве партнеров для диалога; ОБСЕ опровергла вранье ВСУ; пьянство и халатность — источник небоевых потерь в зоне АТО; украинские военные устроили перестрелку с «Правым сектором»* (запрещен в России).

    Провальная «формула Макрона» по Донбассу

    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко считает бесперспективной так называемую «формулу Макрона» — предложения по урегулированию в Донбассе дебютирующего в «нормандской четверке» президента Франции Эммануэля Макрона.

    О появлении загадочной «формулы Макрона» ранее заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи 26 июля с французским лидером. В чем эта формула заключается, из объяснений Порошенко понять трудно, речь вроде бы шла о каком-то «новом» подходе к урегулированию конфликта.

    По мнению главы ДНР Александра Захарченко, все эти неизвестно откуда всплывающие идеи совершенно бессмысленны, поскольку есть минские соглашения, в которых уже все прописано, но которые Киев не спешит выполнять.

    Александр Захарченко считает бесперспективными предложения Макрона по урегулированию в Донбассе

    «Думаю, это абсолютно бессмысленно, — заявил Захарченко по поводу «формулы Макрона» в ходе рабочего визита в Ростов-на-Дону. — Все необходимое зафиксировано в минских соглашениях — и комплекс мер, и все условия разрешения конфликта. Придумывать что-то новое считаю нецелесообразным, и перспективы расцениваю как нулевые».

    В Киеве договариваться не с кем

    Глава ДНР Александр Захарченко считает, что на сегодняшний день в Киеве договариваться по урегулированию ситуации в Донбассе просто не с кем. Впрочем, Захарченко не исключает, что со временем ситуация изменится, но не раньше, чем на Украине сменится власть, или нынешнее руководство, как говорится, придет в чувство.

    На сегодняшний день договариваться по урегулированию ситуации в Донбассе просто не с кем

    «В Киеве не с кем разговаривать, — заявил Захарченко в ходе визита в Ростов-на-Дону. — Не вижу людей, которые могут адекватно вести хоть какой-то диалог. Но эта ситуация может измениться в ближайшее время, если там появится кто-то новый или изменится настроение нынешнего политического лидера Украины. В этом случае, возможно, диалог станет возможным».

    ОБСЕ опровергла ложь украинских военных

    Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ опровергла сообщения украинских силовиков о якобы имевшем место обстреле базы миссии со стороны вооруженных сил Луганской народной республики. Речь идет о базе (СММ) ОБСЕ, расположенной в городе Попасная Луганской области, сообщается на официальной странице миссии в Facebook.

    ОБСЕ опровергла ложь украинских военных

    «В ответ на неточную информацию сообщаем: передовая патрульная база СММ ОБСЕ, располагающаяся в городе Попасная Луганской области, под обстрел не попадала и повреждена не была. Все сотрудники находятся в безопасности», — говорится в сообщении.

    Ранее командование ВСУ обвинило в обстреле базы ОБСЕ вооруженные силы республик Донбасса, что было сразу же опровергнуто военным командованием ЛНР.

    Пьянство и халатность — «убийцы» ВСУ

    Небоевые потери ВСУ в зоне АТО продолжают расти из-за пьянства, неосторожного обращения с оружием, а также постоянных конфликтов украинских военнослужащих с националистами из так называемых добровольческих батальонов.

    Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    Главный бич ВСУ, по словам Марочко, — это массовое пьянство среди украинских военнослужащих, а также неуставные взаимоотношения, что приводит к росту небоевых потерь среди украинских силовиков, массовому дезертирству и постоянному росту случаев суицида.

    По словам Марочко, который ссылается на данные разведки ЛНР, инциденты с воровством оружия, пьянством и другими преступлениями имели место, в частности, в 53-й бригаде ВСУ.

    Пьянство и халатность — «убийцы» ВСУ

    «В результате систематического чрезмерного употребления алкоголя в первом батальоне 53 бригады небоевые потери составили четверо военнослужащих», — отметил Марочко.

    По его словам этот и все аналогичные инциденты офицеры бригады стараются любой ценой скрыть от вышестоящего командования.

    Также из-за неразберихи с картами минных полей украинские военнослужащие нередко подрываются на своих же минах, рассказал представитель военного ведомства ЛНР.

    Главный бич ВСУ, по словам Марочко, — это массовое пьянство и неуставные взаимоотношения

    «Так недавно в районе населенного пункта Новотошковское на собственной мине подорвались бойцы 93 бригады ВСУ. В результате четверо военнослужащих погибли, трое получили ранения», — отметил подполковник.

    По его словам, инцидент произошел вблизи линии соприкосновения, когда украинские военные пытались нашпиговать минами так называемую «серую зону».

    Есть и случаи перестрелок между военнослужащими ВСУ и бойцами боевого крыла запрещенной в РФ националистической организации «Правый сектор», что также приводит к жертвам с обеих сторон, рассказал Марочко. По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, в результате одного из таких инцидентов, возникшего при дележке денег, вырученных при продаже украденного оружия, погибли один военнослужащий ВСУ и один националист.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #захарченко #лнр #обсе #формула макрона
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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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