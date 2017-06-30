Ирак: репортер ИГИЛ убит в Мосуле

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Мосул, 30 июня. Репортер «Исламского государства»* из Синджара был уничтожен в Старом Мосуле.

Сотрудники Управления по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана сообщили, что в исторической части Мосула был уничтожен репортер подконтрольного группировке «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России) информационного агентства Сухаиб Айад Абдулла аль-Хамид.

Отмечается, что репортер арабского происхождения проживал в езидском районе Курдистана Синджаре. После вторжения «Халифата» он присоединился к «Исламскому государству». Аль-Хамид принимал активное участие в похищении тысяч езидских женщин и детей, а также освещал расстрелы и пытки езидского населения.

* Организация запрещена на территории РФ.