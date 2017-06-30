ДНР сбила украинский беспилотник с данными о секретных позициях ВСУ
Донецк, 30 июня. Подразделения противовоздушной обороны Донецкой народной республики сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
Он пояснил, что украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты для корректировки артиллерийского огня по позиция Вооруженных сил ДНР.
«Один из таких беспилотных средств после пересечения линии соприкосновения был сбит силами противовоздушной обороны ВС ДНР. В связи с этим в наши руки попали уникальные кадры с украинского беспилотника», — сообщил Басурин.
Он также добавил, что беспилотник ВСУ зафиксировал позиции тяжелого вооружения украинских силовиков в на линии соприкосновения в Донбассе.