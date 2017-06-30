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Донбасс без права голоса: как Порошенко тайно готовит Украину к досрочным выборам
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    Донбасс без права голоса: как Порошенко тайно готовит Украину к досрочным выборам

    17:26  30 Июня 2017
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    Апокалипсис близко: почему Порошенко уверен, что досрочных выборов на Украине не будет

    Президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, что досрочных выборов в его стране не будет. Все идет по плану, а значит до 2019 года причин волноваться нет.

    «Выборы не скоро, друзья»

    Парламент Украины этого созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. Очередные выборы президента также должны будут пройти в 2019 году и ни месяцем раньше. Если все действительно пойдет по плану, то ближайшие два года ни законодательной, ни исполнительной ветви власти не о чем волноваться.

    «Выборы, друзья, не скоро. Избирательный сезон начнется в 2019 году, как по закону. Поэтому вместо того, чтобы готовиться к сиюминутным подачкам и взяткам, лучше иметь мощную мотивацию вкладывать средства в развитие общин», — заявил Порошенко на торжествах по случаю 25-летия ассоциации городов Украины.

    Что ж, как кажется, все достаточно просто и ясно. Досрочных выборов — парламентских или президентских — на Украине не будет. Смутьяны типа Юлии Тимошенко, призывающие к смене власти с трибун Верховной рады, могут успокоиться и идти домой.

    Смутьяны типа Юлии Тимошенко могут успокоиться и идти домой

    Говори одно, делай — другое

    Глава Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, впрочем, считает, что президент Украины  лукавит. Если «избирательный сезон» еще далеко, то почему тогда Порошенко и его команда сейчас сами усиленно готовятся к досрочным выборам? «Лично я не считаю, что досрочные выборы будут, но я могу ошибаться. Если проблемы нет, то зачем Порошенко надо было вообще о ней говорить?» — поясняет он.

    «У кого что болит, тот о том и говорит. Конечно, слова Порошенко не следует принимать за чистую монету. Все указывает на то, что украинская власть сейчас активно готовится к парламентским выборам этой осенью», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Не просто так украинское правительство запланировало на эту осень небольшое повышение пенсий и, возможно, снижение коммунальных тарифов. Вскоре люди Порошенко начнут проводить через Раду инициативу о снятии с парламентариев депутатской неприкосновенности. Параллельно с тем идут переговоры о слиянии правящей коалиции, пусть даже сейчас она существует лишь на бумаге.

    Наконец, закон о реинтеграции Донбасса возник не на ровном месте. Пока он существует лишь в концепции, но уже понятно, что он будет включать в себя пункт о введении квазивоенного положения на той части Донбасса, которая все еще контролируется Украиной. Донбасс — все еще оплот оппозиционных настроений. Военное положение значит, что люди там не будут голосовать. Это отберет у оппозиции примерно полмиллиона потенциальных голосов.

    Донбасс — все еще оплот оппозиционных настроений

    Пора отправить Раду на покой

    Сейчас Порошенко говорит, что досрочных выборов не будет, но в случае нужды он очень быстро сможет сменить пластинку без какого-то серьезного имиджевого вреда для себя. «Достаточно будет озвучить идею, что нынешний парламент плохой, что он выродился и переродился во врагов народа», — поясняет Павлив.

    Собственно, именно для этого и нужен закон о снятии с депутатов их неприкосновенности. Он будет подан на рассмотрение Рады, провалится там и при должной подаче наглядно проиллюстрирует украинской общественности правдивость слов президента. Зачем еще депутатам юридическая неприкосновенность, если они не злоумышляют что-то против Украины?

    Пора отправить Раду на покой

    «Учитывая, что Порошенко полностью контролирует правоохранительные органы, суды и прокуратуру, ему очень выгодно, чтобы нардепы потеряли свою неприкосновенность. Больше ему не придется идти кланяться в парламент, в комитет по регламенту, если он захочет осудить какого-то депутата. Без неприкосновенности на любого народного избранника можно будет завести сколько угодно уголовных дел, а значит, можно будет контролировать его политические высказывания и действия», — продолжает Павлив.

    Конечно, украинские депутаты еще не совсем забыли об инстинкте самосохранения. Они не будут голосовать за законодательную инициативу президента. Тем не менее Порошенко будет в выигрыше и в этом случае. Он получит идеологическое основание для того, чтобы распустить парламент и объявить досрочные выборы, резюмирует Михаил Павлив.

    «Сценарий прорабатывается. Будет ли он реализован — не знаю, но вполне может быть», — подводит итог он.

    Автор: Иван Верихов
    #украина #порошенко #верховная рада #павлив
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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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