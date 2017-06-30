Стали известны подробности ЧП с мальчиком, лишившимся рук при спасении котенка

В Избранное

Барнаул, 30 июня. В Барнауле собирают деньги на биопротезы для 16-летнего подростка, которому ампутировали обе руки после попытки снять котенка с дерева.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 9 июня Ярослав шел с другом мимо заброшенной котельной, когда услышал мяуканье котенка на дереве. Подросток решил забраться по лестнице на второй этаж котельной, пройти по трубе рядом с деревом и снять котенка. В какой-то момент его ударило током. Друг вызвал скорую.

Ребенок получил обширные ожоги, однако у него сохранилась возможность двигать пальцами. Вначале врачи решили бороться за обе руки, но уже через день сказали, что одну из них придется ампутировать. За вторую руку боролись до 28 июня. Теперь для юноши собирают средства на биопротезы. Известно, что растет он в полной семье. Папа — бывший сотрудник МВД. Мама работала в реанимации.