ЛНР восстановила более 60% школ, разрушенных обстрелами ВСУ

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Ростов-на-Дону, 30 июня. 156 образовательных учреждений Луганской народной республики, которые были полностью разрушены или повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, восстановлены и начали работать.

Осталось привести в порядок 93 школы и детских сада, которые также пострадали от действий ВСУ. Об этом на прошедшем в Ростове-на-Дону заседании интеграционного комитета «Россия-Донбасс» рассказала и.о. зампредседателя Совета министров ЛНР Наталья Тихонская.

«Лето 2014 года было очень сложным. Луганск и другие населенные пункты безжалостно обстреливались украинской артиллерией. В ходе боевых действий серьезно пострадали или были разрушены 249 учреждений образования, 156 из которых на сегодня уже восстановлены», — добавила она.

Напомним, целью комитета «Россия-Донбасс» является усиление процессов гуманитарной, культурной и социальной интеграции Донбасса и РФ.