Лукашенко обещает превратить Белоруссию в IT-страну

В Избранное

Москва, 30 июня. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна стать IT-страной, и Россия поможет развитию данного направления.

Отставание Белоруссии в сфере высоких технологий недопустимо, поскольку это вопрос выживания на рынке. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко на Форуме регионов в Москве.

«Мы поставили амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну», — сказал Лукашенко. — Это будет наш с вами общий проект», — добавил он.

Президент Белоруссии также отметил, что западные санкции оказались контрпродуктивными — они подтолкнули Россию к импортозамещению, теперь Минску и Москве стало проще сотрудничать. По мнению Лукашенко, активизация кооперации в IT-сфере сейчас очень актуальна.