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Сирия: Ликбез от Пушкова, или Как боевики «Аль-Каиды» помогали США в борьбе против Асада
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    Сирия: Ликбез от Пушкова, или Как боевики «Аль-Каиды» помогали США в борьбе против Асада

    16:29  30 Июня 2017
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    «Твиттер» Алексея Пушкова: роль «Аль-Каиды» в провокациях США

    Сенатор Алексей Пушков в своем «Твиттере» назвал террористов «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) союзниками США в деле смены правительства Башара Асада. Этим он объяснил отказ Госдепартамента Соединенных Штатов обсуждать возможность провокаций с применением химического оружия  в Сирии.

    Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о том, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) с самого начала создавалась под патронажем США:

    «Выпущено множество не то что статей, а даже книг с приведением соответствующих документов: фотографий, на которых семья Буша вместе с семьей Бен Ладена, денежных контрактов, подтверждений их финансовых связей и так далее. Существует несколько фильмов вполне знаменитых кинематографистов и режиссеров, снятых с  привлечением множества видеозаписей и иной фактуры».

    Ни один из этих кинематографистов не был ни посажен, ни оштрафован американским судом:

    «Мы знаем, что такое американское правосудие. Если ты один раз где-то оступился, то тебя засудят и разденут догола. То есть никто даже не подал в суд».

    В этом смысле, отмечает эксперт, заявление Пушкова — это констатация уже абсолютно общеизвестного факта связей спецслужб США с террористами.

    «Напомню, что в свое время Буш-старший возглавлял ЦРУ, а после стал президентом, потом отца сменил Буш-младший. То есть связи с террористами были и на президентском уровне, и на уровне спецслужб».   

    «Твиттер» Алексея Пушкова: роль «Аль-Каиды» в провокациях США

    Наш собеседник обратил внимание на то, что «Аль-Каида» продолжает свою активную деятельность на Ближнем Востоке.

    «Да, у «Аль-Каиды» есть определенные расхождения с ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ). Их взгляды и деятельность частично пересекаются, частично — их лидеры полемизируют друг с другом. Но не нужно обманываться этой полемикой и думать, что между ними есть какие-то серьезные противоречия. Это, что называется, богословские споры в стане своих. Безусловно, у этих двух группировок есть общие враги».

    По мнению эксперта, сейчас американская администрация пытается активизировать свои связи  с «Аль-Каидой»:

    «Для того чтобы работать против Асада на Ближнем Востоке, США  нужен какой-то инструментарий, нужна агентура, нужна информация, в конце концов, нужны штыки. Здесь нет ничего удивительного: террористы были и остаются их инструментом».   

    Наш собеседник считает, что вполне вероятны провокации, в которых могут быть задействованы и западные некоммерческие организации («Белые каски»), и боевики «Аль-Каиды».

    «Твиттер» Алексея Пушкова: роль «Аль-Каиды» в провокациях США

    Также эксперт отметил, что раз Госдепартамент объявил, что знает о подготовке Асадом химической атаки, было бы глупо со стороны США не готовить провокацию. В противном случае все заявления американской стороны выглядят какой-то уж очень смешной спекуляцией:

    «Как будто блогер написал, что землю собираются атаковать инопланетяне, а через некоторое время заявил бы о том, что благодаря его предупреждению атака инопланетян была остановлена, поэтому его надо благодарить за то, что спас Землю, Это примерно то, чем занимается сейчас американская администрация. Сначала заявляет, что атака должна быть, а потом — что не будет из-за предупреждений Вашингтона».  

    Эксперт считает, что, если США решили сделать эту провокацию, они ее сделают. Но он также не отрицает возможности того, что весь шум с химоружием был постановочным актом в преддверье встречи Путина и Трампа с целью нагнетания ситуации и ее последующего разрешения.

    «Это, может делаться для того, чтобы показать внешнеполитический успех Трампа, который в очень тяжелой ситуации сумеет о чем-то там с Путиным договориться. Специально создается нагнетание обстановки, саспенс, говоря языком шоу, для того, чтобы потом наступила развязка».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #сша #сирия #иг #алексей пушков #игил #пушков #аль-каида #провокация #провокации
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    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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