ВВС Ирака уничтожили 70 боевиков ИГ в районе Таль-Афар
Таль-Афар, 30 июня. Иракские военные освободили от «Исламского государства»* 12 населенных пунктов в провинции Ниневия.
Авиаудар иракских ВВС был нанесен по базе террористов в районе города Таль-Афар после неудачной попытки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковать позиции 15-й армейской дивизии на западе провинции Ниневия.
В результате авианалета уничтожено более 70 террористов, отмечают в командовании ВС Ирака. Ранее сообщалось, что правительственные войска провели успешную наступательную операцию в Ниневии и зачистили от боевиков 12 населенных пунктов, после чего остановили продвижение вперед и сейчас ведут позиционные бои.
* Организация запрещена на территории РФ.