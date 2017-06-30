Nissan назвал дату премьеры нового поколения электрокара Leaf

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Токио, 30 июня. В японской компании Nissan поделились тизерным изображением электромобиля Leaf второй генерации, а также назвали дату презентации модели. Новинку рассекретят 6 сентября, а потом покажут публике на франкфуртском автосалоне.

Ожидается, что Nissan Leaf станет «спортивнее» и позаимствует некоторые элементы дизайна у Nissan Micra. Электрокар будет оснащен системой полуавтономного вождения ProPilot, которая умеет определять точное расстояние между автомобилем и другими объектами, контролировать рулевое управление, тормозную систему и т.п.

Вероятнее всего, силовая установка Nissan Leaf новой генерации останется прежней. Однако запас хода машины увеличат до 550 километров.