Госдума выбрала текст присяги для будущих российских граждан

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Москва, 30 июня. Госдума РФ определилась с текстом присяги для вступления в российское гражданство. Его выбрали участники профильной рабочей группы нижней палаты российского парламента, сообщил первый заместитель главы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Он уточнил, что текст был принят сегодня в ходе совещания с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Мы посмотрели тексты, и есть текст, который решено было взять за основу, — это текст Павла Крашенинникова с доработками экспертов. Фракции поддержали», — сказал Емельянов.

Отметим, что текст для присяги должен был быть готов 26 июня.