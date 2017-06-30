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Собянин рассказал о последствиях урагана, обрушившегося на Москву
Украина
Минобороны Украины запугивает Европу учениями «Запад-2017»
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    Минобороны Украины запугивает Европу учениями «Запад-2017»

    16:21  30 Июня 2017
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    Минобороны Украины запугивает Европу учениями «Запад-2017»

    Киев, 30 июня. Украинскую сторону беспокоят российско-белорусские учения «Запад-2017», которые пройдут в сентябре. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

    «Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией», — подчеркнул украинский политик.

    Минобороны Украины запугивает Европу учениями «Запад-2017»

    Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации проинформировало о том, что корабли, которые входят в состав Балтийского флота, будут задействованы в учениях «Запад-2017».

    Автор: Алексей Громов
    #украина #запад-2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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