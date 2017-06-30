Минобороны Украины запугивает Европу учениями «Запад-2017»
Киев, 30 июня. Украинскую сторону беспокоят российско-белорусские учения «Запад-2017», которые пройдут в сентябре. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
«Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией», — подчеркнул украинский политик.
Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации проинформировало о том, что корабли, которые входят в состав Балтийского флота, будут задействованы в учениях «Запад-2017».