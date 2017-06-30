Мужчина с зонтиком погиб во время грозы в Подмосковье

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Москва, 30 июня. В результате грозы в Подмосковье погиб один человек. Как стало известно ФАН, ЧП случилось в деревне Игнатово на территории СНТ «Фортуна» в Дмитровском районе.

Во время грозы 34-летний Антон М. стоял с зонтиком рядом с электрическим щитком у своего дома. В щитке произошел разряд, который зацепил мужчину.

В настоящий момент уточняются все подробности.

Отметим, что ураган и ливни пришли в Москву в пятницу. Сейчас синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

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