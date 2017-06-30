Путин и Лукашенко провели встречу в спокойном режиме

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Москва, 30 июня. Главы России и Белоруссии начала переговоры в Кремле. На встрече также присутствуют премьер-министры.

Перед этим главы государств приняли участие в Форуме регионов двух стран. По словам Путина, это очень полезное мероприятие, которое помогает развитию российских и белорусских регионов, поскольку там затрагаивается очень важная тема инновационных и цифровых технологий.

Российский лидер предложил белорусскому коллеге в спокойной обстановке обсудить экономику, международную деятельность, а также согласовать позиции на мировой арене и обсудить вопросы безопасности.

По словам Лукашенко, мероприятие получилось хорошим, и настроение после него поднялось. Тем не менее, перед странами стоит серьезная задача. Главное сейчас — импортозамещение, подчеркнул он.