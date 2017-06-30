Кремль попробует втиснуть Трампа в напряженный график Путина — Ушаков

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Москва, 30 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва предложит Вашингтону программу пребывания в Гамбурге на саммите G20. По его словам, Россия попробует вписать важную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в график.

Так, отвечая на вопрос о том, как идет подготовка к предстоящей встрече лидеров РФ и США в Гамбурге, Ушаков сообщил, что сейчас согласовывается время.

«Мы изложим американцам программу нашего пребывания в Гамбурге, расскажем, о каких встречах договорились и попробуем вписать важную встречу с Трампом в график», — сказал он.

Ушаков добавил, что формат встречи Путина и Трампа еще будет обсуждаться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что началась подготовка по встрече Путина и Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, у Путина и Трампа есть желание преодолеть сложности в отношениях двух стран