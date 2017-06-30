Донбасс: двое жителей ДНР погибли под обстрелами ВСУ за неделю

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Донецк, 30 июня. За минувшую неделю два человека погибли, еще семь получили ранения в результате артиллерийских ударов ВСУ по территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«К сожалению, за прошедшую неделю есть жертвы среди мирного населения. В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб житель Старомихайловки 1960 года рождения и ранена жительница Докучаевска 1963 года рождения», — отметил Басурин.

Кроме того, под ударами украинской артиллерии погиб один военнослужащий Донецкой народной республики, еще шестеро получили ранениня. Басурин также добавил, что минувшей ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ в Докучаевске повреждены шесть жилых домов.