Япония готовится к 2030 году отправить человека на Луну

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Токио, 30 июня. Первая японская миссия на Луну может состоятся в 2030 году – Японские агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено отправить своего космонавта к естественному спутнику Земли.

Японская экспедиция на Луну станет частью международной миссии, поскольку Пекин считает транспортировку собственной команды космонавтов без помощи зарубежных коллег, слишком дорогой. Руководство JAXA решило разработать оборудование для пилотируемого лунного зонда, что обеспечит Японии место в экспедиции.

Отметим, что планы по исследованию Луны со стороны японских ученых были заявлены впервые. По данным агентства Kyodo, JAXA в сотрудничестве с США построит космическую станцию на орбите естественного спутника Земли. Напомним, что первым человеком, ступившим на Луну, был американец Нил Армстронг в 1969 году.