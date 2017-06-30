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Новороссия сегодня: смертельный прорыв ВСУ, силовики не пускают ОБСЕ на свои позиции
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    Новороссия сегодня: смертельный прорыв ВСУ, силовики не пускают ОБСЕ на свои позиции

    16:27  30 Июня 2017
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    Новороссия сегодня: смертельный прорыв ВСУ, силовики не пускают ОБСЕ на свои позиции

    Донбасс, 30 июня. Командование ВСУ препятствует работе ОБСЕ, погода определила исход битвы в ДНР, в ЛНР назвали имя карателя, пытавшего защитников республики, цена совести украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная сводка

    За минувшие сутки с позиций ВСУ и Нацгвардии Украины по 20 населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик было выпущено 340 боеприпасов различного калибра. В результате обстрела с позиций боевиков «Правого сектора»* (террористическая организация запрещена в РФ) погиб мирный житель села Старомихайловка в ДНР.

    Командование ВСУ препятствует работе ОБСЕ

    Командир 34-го батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Шпанко не допустил в район села Пески (под контролем Киева) заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

    Причина в том, что комбат не успел передислоцировать танковую колонну в количестве двадцати восьми единиц, которая находилась на пути следования ОБСЕ.

    Командование ВСУ препятствует работе ОБСЕ

    Небо благоволит достойным

    Вечером 29 июня подразделения ВСУ после мощной артподготовки перешли в наступление на позиции ВС ДНР в районе Васильевки, что недалеко от Ясиноватой.

    Попытку прорыва в Донецке назвали безумной. В это время началась гроза с сильным дождем. Военнослужащие ДНР находились на своих укрепленных и оборудованных позициях. Видимость в условиях проливного дождя местами доходила до нуля. Техника ВСУ быстро застряла в грязи. В результате украинские подразделения лишились БМП, БТР и пятерых военных. Отступая, солдаты ВСУ бросили убитых и раненых.  

    Вымогательство командиров и бегство солдат ВСУ

    Командный состав 92 отдельной мотопехотной бригады ВСУ вымогает деньги у рядовых солдат. Разведка ДНР сообщила, что командиры собирают по 50 тысяч гривен с подразделения (около 110 тысяч рублей) якобы на покупку цифровых радиостанций с усиленным шифрованием. Однако уже известно, что большая часть денег пойдет на покупку личного автомобиля командира бригады.

    В это же время, в 130-м отдельном разведбатальоне ВСУ, дислоцированном в находящемся под контролем Киева Дзержинске, идет поиск дезертира, сбежавшего со штатным оружием. Причиной побега стали угрозы расправы над военнослужащим со стороны командира роты, вызванные личной неприязнью.

    Вымогательство командиров и бегство солдат ВСУ

    В ЛНР назвали имя карателя, пытавшего бойцов НМ

    К похищению и зверскому убийству военнослужащих Народной милиции ЛНР причастен один из бойцов 8-го полка спецназначения Минобороны Украины, сообщает представитель Министерства внутренних дел ЛНР. Недавно район Бахмутской трассы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате совместной работы силовых ведомств ЛНР были установлены факты пыток украинскими диверсантами военнослужащих народной милиции, к которым был причастен киевский силовик Рамиль Оруджев. Киевские силовики пытали военнослужащих Народной милиции ЛНР. Одному из погибших было всего 18 лет.

    Рамиль Оруджев выложил доказательства пыток на своей странице и в официальной группе подразделения в соцсети. Позже, как сообщают луганские правоохранители, фотографии были удалены, а затем закрыта и официальная страница подразделения ВСУ.

    ДНР называет имена предателей в погонах

    В Донецкой народной республике создан интернет-сайт predatelidnr.ru. Ресурс разоблачает украинских правоохранителей , которые в тяжелое для Донбасса время оставили мирных жителей на произвол судьбы и самоустранились от обязанностей по охране правопорядка, объявив жителей Донбасса сепаратистами.

    ДНР называет имена предателей в погонах

    Фейк от украинской разведки

    Накануне украинские СМИ со ссылкой на Главное разведуправление Минобороны Украины понесли в Сеть «новость» о бесчеловечных тарифах на перерегистрацию автомобилей в ДНР. Сумма процедуры якобы составляет 15 тысяч рублей.

    Процедура перехода транспортных средств с украинских на республиканские номерные знаки и свидетельства действительно идет в ДНР полных ходом. Только согласно нормативным документам правительства ДНР и министерства внутренних дел, размер оплаты составляет 1 тысячу 200 рублей (или 550 гривен). Эту информацию подтверждают и простые автомобилисты, опрошенные корреспондентом ФАН в случайном порядке. Автолюбители также говорят, что указанная сумма включает и плату за номера, и выдачу СТС. То есть процедура в двенадцать с половиной раз дешевле указанной украинскими СМИ.

    Отметим, что на Украине аналогичная процедура обойдется автовладельцу в 840 гривен, что составляет 1 тысяча 848 рублей, и практически в половину превышает действующий в ДНР тариф.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #хуг #лнр #донецк #новороссия #луганск #ясиноватая #докучаевск #горловка #зайцево #дебальцево #станица луганская #спартак #широкино
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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