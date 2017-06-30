Путин: Россия готова к тесному сотрудничеству с Белоруссией
Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к тесному сотрудничеству с Минском для обеспечения устойчивого и долгосрочного роста экономик стран. Россия также готова к выстраиванию общей политики в сферах технологии и промышленности, добавил глава государства в ходе пленарного заседания IV форума регионов России и Белоруссии.
Ранее президент заявил, что РФ и Белоруссия будут развивать скоростное пассажирское сообщение.