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Москва, 30 июня. Доклад ОЗХО о применении химического оружия в Сирии основан на сомнительных данных. Такое заявление сделало в пятницу министерство иностранных дел России.

«Для нас совершенно неочевиден целый ряд, на первый взгляд, констатирующих положений доклада по произошедшей в Идлибе трагедии, которые подталкивают читателя к единственному умозаключению – об ответственности за произошедшее сирийских правительственных войск», — говорится в сообщении.

При этом представители МИД РФ заявили, что намерены изучить доклад на экспертном уровне и дать ему оценку на спецсессии исполнительного совета ОЗХО 5 июля, а затем — на заседании Совбеза ООН. Внешнеполитическое ведомство также выразило надежду на то, что эксперты ОЗХО и ООН все же посетят Хан-Шейхун и авиабазу «Шайрат» в Сирии.