Агрессор будет наказан: Вассерман о продлении Путиным контрсанкций против Запада

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада. Меры продлены до 31 декабря 2018 года. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с экспертом о том, почему контрсанкции для России благо и чем они вредят Западу.

Стоило Совету ЕС в среду на полгода продлить экономические ограничительные меры против России, как наша страна тут же ответила своими санкциями. Понятно, что такого хода от Брюсселя в Москве ждали. Санкции против России заканчивались в июле этого года, и на саммите ЕС было принято политическое решение: автоматически их пролонгировать.

Санкции Запада в отношении России действуют с марта 2014 года — вначале их введение объясняли ситуацией на Украине. Потом они неоднократно расширялись, а срок их действия все время продлевался.

В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из тех стран, которые ввели против нее ограничительные меры. Под контрсанкции России попали такие продукты, как мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, морепродукты и молочная продукция.

«В целях защиты национальных интересов <...> постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом президента РФ от августа 2014 года <...> и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года N320 и от 29 июня 2016 года N305», — говорится в тексте документа.

Понятно, что Россия не могла не ответить ударом на удар, но действительно ли наши санкции так вредят Западу? Или это попытка Москвы сделать хорошую мину при плохой игре?

«На мой взгляд, главная польза от западных санкций — именно в наших контрсанкциях. В целом нам санкции Запада полезны и сами по себе. В рыночной экономике для производителей нужны потребители. Если в нерыночной экономике можно какое-то время работать на отдаленную перспективу, то на рынке нужна перспектива ближняя. И, соответственно, когда Запад своими санкциями сам себя отсек от наших отечественных потребителей, это дало изрядный стимул отечественным производителям, которые получили в свое распоряжение значительный и платежеспособный спрос. На этом спросе можно теперь развиваться», — комментирует для ФАН политический консультант Анатолий Вассерман.

Решение на саммите ЕС не выглядело неожиданным — несмотря на то, что 15 июня и Германия, и Австрия пытались критиковать США за намерение ввести новые санкции против России. В Европе были слышны опасения, что возможные ограничения снова будут угрожают энергетической безопасности Европы и усложнят и без того непростую ситуацию в Донбассе. Однако прошла неделя — и мнение Берлина и Вены резко изменилось.

«Запад постарался перекрыть своими санкциями далеко не все важные отрасли. Скажем, свое сельское хозяйство от нас отрезать не стал, поскольку оно там в любом случае сидит на дотациях. При наличии заметных рынков сбыта это сельское хозяйство кое-что зарабатывает сверх этих дотаций. В то же время оно давит своей конкуренцией тех производителей, которые дотации не получают. Поэтому контрсанкции России, ограничив поставки в нашу страну сельскохозяйственной продукции из-за рубежа, тем самым мешают западным странам разорять наших производителей своим демпингом и обеспечивают им возможность самостоятельного развития», — продолжает Вассерман.

По его словам, то же самое наблюдается и на других направлениях, где мы ввели контрасанкции.

«Российские власти выбрали именно те направления, где Запад давит нас явно не рыночными формами конкуренции. Поэтому контрасанкции выгодны для России и даже после отмены западных санкций Запад не сможет вернуться на все рынки, которые он сейчас оставил. К тому же важно, что Кремль уже заявил: за каждые полгода западных санкций ответим годом своих. Сейчас ЕС продлил санкции на полгода, мы свои — на год. Даже после того, как они изменят свою политику, мы свою изменим далеко не сию секунду. И это правильно: агрессор должен быть наказан», — добавляет собеседник ФАН.

Восточный комитет германской экономики не так давно подсчитал суммарный ущерб за три года от экономических санкций как для Евросоюза, так и для России и соседних государств. Этот ущерб достиг цифры в сотни миллиардов евро. Благодаря упрямству Запада эти суммы будут только расти.