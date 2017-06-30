Купание крокодила в Черном море: прокуратура проверяет видео с пляжа Анапы

В Избранное

Анапа, 30 июня. Краснодарская прокуратура изучает видео, снятое на пляже Анапы. На кадрах видно, как мужчина выгуливает на поводке необычного питомца — небольшого крокодила, а затем купает его в Черном море.

Все это происходит на глазах у изумленных детей и их родителей. Отдыхающие бесстрашно подходят к рептилии и даже не боятся гладить ее.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру и полицию, уже начата проверка, устанавливается, когда и где снято видео. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, заявлений с жалобами на купание крокодила в границах общественного пляжа не поступало.