Ирак: военные остановили атаку спецназа ИГ «Ингимаси» в Ниневии
Абу Кадур, 30 июня. Боевики-смертники «Исламского государства»* атаковали подразделения иракской армии на западе провинции Ниневия.
Военные источники в Ираке сообщили, что отряд спецназа террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) «Ингимаси» предприняли атаку на позиции 15-й дивизии армейцев в населенном пункте Абу Кадур. Источник отмечает, что иракские военные уже имеют серьезный опыт в обезвреживании смертников, боевики так и не успели приблизиться к позициям.
В результате столкновения атака игиловцев была остановлена, выжившая часть террористов отступила на исходные позиции в районе населенного пункта Таль-Афар.
* Организация запрещена на территории РФ.