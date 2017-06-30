Российские ученые будут следить за скрытыми угрозами из космоса

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Москва, 30 июня. «Роскосмос» работает над проектом по определению и обнаружению опасных астероидов и комет, которые двигаются навстречу нашей планете.

Разработки ученых станут основой для будущей опытно-конструкторской работы, которая будет проходить конкурсный отбор совета РАН по космосу и госкорпорации «Роскосмос». Как отмечает ТАСС, данный проект пока не входит в состав Федеральной космической программы до 2025 года.

В ЦНИИмаш рассказали, что система отслеживания потенциальных угроз в околоземном пространстве будет отслеживать действующие космические аппараты и космический мусор. Она также будет предупреждать о возможных столкновениях на орбите. Эта же система будет вести наблюдение за астероидами и кометами.

Отметим, что вопрос отслеживания потеницально опасных объектов в околоземной орбите обсуждался на международной конференции «Околоземная астрономия», которая пройдет под патронажем Института астрономии РАН.