«Рука Кремля» в мировом футболе: норвежские СМИ записали верхи ФИФА в «агенты Путина»

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Осло, 30 июня. Журналисты из норвежского издания Nettavisen провели собственное «расследование», в ходе которого выяснили, что весь мировой футбол якобы контролируется президентом России Владимиром Путиным.

В своем «расследовании» норвежские журналисты взяли за основу тот факт, что Путин раньше работал в КГБ, а затем ФСБ. При этом российская разведка, по заявлениям норвежских журналистов, «обладала большой властью в ФИФА и УЕФА». Осуществлялась эта власть через членов исполнительного комитета Вячеслава Колоскова (в прошлом агент КГБ) и Виталия Мутко.

Оба покинули Международную федерацию, однако на горизонте нарисовалась новая «беда» — Алексей Сорокин, который «на внеочередном конгрессе УЕФА 20 сентября в Женеве будет, вероятно, избран членом Совета ФИФА». Сорокин сейчас занимает пост исполнительного директора Организационного комитета ЧМ в России.

«Если его изберут, то в правлении ИФА снова будет русский, вероятно, связанный с секретными службами», — приходит к выводу норвежское издание.

Кроме того, скандинавские журналисты уверены в том, что российские спецслужбы через своих агентов якобы «завербовали» все руководство ФИФА. В подтверждение этому издание приводит информацию о «подозрительно частых» визитах президента федерации Джанни Инфантино в Россию, к президенту Путину.