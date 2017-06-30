Три гильзы в траве, или Кто на самом деле напал на патруль ОБСЕ под Ясиноватой

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Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, изучил подробности инцидента с нападением на патруль ОБСЕ 20 июня 2017 года под Ясиноватой и получил доступ к оперативным материалам правоохранителей ДНР. В материале также использованы сведения, полученные из собственных источников в правоохранительной и военной системе ДНР.

Дьявол в деталях

Вечером 20 июня в официальном твиттере СММ ОБСЕ Украины, с интервалом в одну минуту, появляются три твита следующего содержания:

Это твиты не «Обозревателя» или «Украинской правды», не заявления пропагандистов Тымчука или Геращенко. Это аккаунт европейской мониторинговой комиссии, которая даже в оценке действий, совершенных организациями, признанными ООН террористическими, например — «Аль-Каида» (запрещенная в России группировка — прим. ред.), в подобной риторике не была ранее замечена. СММ ОБСЕ обязана публиковать нейтральные, объективные отчеты, риторика в стиле «вооруженные члены т.н. «ДНР» вызывает, по меньшей мере, недоумение. Ну, а словесные обороты о «жестоком нападении», просто призывают досконально разобраться в данном вопросе.

NOTA BENE

За информацией о подробностях происшествия обращаемся к отчету на сайте организации, рекомендованному самой ОБСЕ в твите.

В отчете, как ни странно, «воор. члены», внезапно превратились «в вооруженного мужчину». Но это мелочи. Читаем дальше: железнодорожная станция в городе Ясиноватая, 16 км к северо-востоку от Донецка. Сложное место, украинские боевые позиции расположены близко, и провокации здесь со стороны ВСУ практически не затихают. Наблюдатели говорят о людях в форме военного образца, не указывая при этом на наличие у них каких-либо шевронов. Но армия ДНР давно создана, и перемещение бойцов в ней осуществляется строго по уставу. Какие-то непонятные люди с оружием и без опознавательных знаков на камуфляже, бродящие по прифронтовой зоне — это повод немедленно сообщить оперативному дежурному о таком происшествии, мало ли какими преступниками они могут оказаться?

Завязка сюжета

Дальше начинается настоящий детектив, описывающий сам факт якобы нападения вооруженного человека на миссию. Сперва вооруженный мужчина, находясь на расстоянии от одной машины ОБСЕ в 80 метрах, от другой — в 100 метрах, дал очередь из автомата в непонятном направлении. Члены миссии эту очередь только слышали! Затем, что-то крича, оба мужчины, вооруженный и безоружный, направляются к машине, находящейся в 100 метрах. После этого, если верить отчету ОБСЕ, они скрылись (второй абзац, строка третья)! Все! Финита! Ушли. Покричали и ушли. С момента начала инцидента, то есть услышанной очереди, прошло четыре минуты, и автомобили ОБСЕ решили уехать. Нет! Вдруг откуда ни возьмись, опять материализуется вооруженный мужчина, на этот раз уже рядом с первой машиной второго патруля. После безуспешной попытки остановить автомобиль в сердцах бьет по стеклу и разворачивается, прицеливаясь во второй автомобиль. Водитель второго автомобиля поднимает руки вверх, из чего можно сделать вывод, что машина остановилась. Мужчина подбегает к дверце, пытается ее открыть, и вдруг водитель решает все-таки поехать. Трогается с места. Мужчина, вновь бьет прикладом по стеклу, а затем внимание! «…выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия, за которой произвел три выстрела. По их оценке, огонь был направлен на автомобиль патруля. Пули в автомобиль не попали».

Развитие действия

То есть сперва очередь в воздух, затем три одиночных выстрела прицельно в автомобиль. Пули не попали. Для тех, кто никогда не стрелял, поясняем, чтобы после очереди стрелять одиночными, нужно перевести предохранитель в режим ведения одиночного огня. Зачем это сделал нападавший, совершенно непонятно ни одному разумному человеку. У тебя уже стоит удобный режим огня, стреляй дальше, тем более, что стреляешь ты уже не в воздух, а прицельно. Опять же интересно, с какого расстояния от машины были совершены прицельные выстрелы? Чтобы умудриться не попасть в автомобиль, нужно не меньше 50 метров. Это с какой же скоростью рванул с места тяжелый бронированный автомобиль ОБСЕ, при этом, наверное, петляя, чтобы уйти с линии обстрела и затруднить попадания?!

Разбор полета

В общем, когда начинаешь вникать в написанное, однозначно становится ясно, что документ составлен человеком, который на месте происшествия не присутствовал. А нападавший явно страдает отсутствием минимальных навыков мышления, при этом умудряясь телепортироваться назад после своего исчезновения. Помните третью строку второго абзаца «После этого они скрылись»?

Но, кстати, произошедшее, при всех нестыковках, можно интерпретировать и иначе, нежели описывает твиттер ОБСЕ («жесткое нападение вооруженных членов ДНР»). Вполне может быть, что члены ОБСЕ оказались в опасной для них ситуации, например, на месте возможного минометного или снайперского обстрела, и некий вооруженный человек хотел их об этом предупредить. Для этого дал очередь в воздух и что-то прокричал. Что именно — члены ОБСЕ не слышали, а разобрать интонацию с расстояния 100 метров, не слыша текста, согласитесь, проблематично. Почему вдруг члены миссии решили, что вооруженные люди «начали в агрессивной форме что-то кричать в сторону наблюдателей»? Именно в агрессивной, а не экспрессивной, например, не понятно. Это вполне могло быть «[Убирайтесь] Здесь работает снайпер!». А дальше, раздраженный тем, что его не понимают, решил просто прогнать наблюдателей с целью сохранения их жизней и для острастки еще пару раз «шмальнул» в воздух. Именно в воздух, поскольку в машину-то он не попал. Это факт.

Принцип действия

Но какова бы ни была интерпретация событий, сомнений быть не может: происшествие серьезное, о таком нужно немедленно доложить в местные органы власти. Связаться с оперативным дежурным МВД или комендатуры, МГБ, наконец, поскольку произошло, если верить отчету, покушение на жизнь сотрудников ОБСЕ (помните про три прицельных выстрела?), чтобы срочно принять меры по поиску и задержанию этих вооруженных людей, которые могут быть опасны и для мирного населения!

Тем более, члены миссии в своем твиттере постоянно размещают информацию о бедственном положении гражданского населения в зоне конфликта и подчеркивают свой гуманизм. А что мы видим по факту? Некие вооруженные люди совершают нападение на членов миссии, те быстро сбегают от них на бронированных автомобилях, и все?! А дальше — ничего!

От источников в правоохранительных органах ДНР известно, что по состоянию на 23.59 20 июня 2017 года информация о происшествии Оперативному дежурному МВД ДНР не поступала. Тоже и в МГБ ДНР. Местным подразделения комендатуры информация не поступала. Никому не поступала!

Кому сообщила ОБСЕ

В меморандуме ОБСЕ прописано заявление об обязательном сотрудничестве членов миссии с местными силовыми структурами, что вполне естественно для работы в сложных условиях военных конфликтов. Члены СММ были обязаны заявить об инциденте в следственные органы ДНР.

Только почти через семь часов, в период между 18.00 и 18.30, о происшествии было проинформировано Управление Народной милиции ДНР, причем в самое суетное время конца смены, когда есть некоторая задержка в рассмотрении вопросов, обусловленная пересменой. Возникает вопрос, при чем тут УНМ ДНР? А, может, безоружные члены миссии столкнулись с обычными уголовниками, членами преступной группировки или того хуже, украинской ДРГ, что могло бы повлечь за собой более серьезные последствия, чем поцарапанное боковое стекло?! Однажды такая встреча ОБСЕ с ДРГ уже состоялась, и закончилось это подорванной машиной и гибелью сотрудника миссии.

Происшествие случилось, по данным из отчета, в районе 11.06. Если бы члены миссии безотлагательно обратились или в комендатуру города Ясиноватая, или к оперативному дежурному в местное отделение МВД — преступников можно было бы задержать по горячим следам! Более того, все машины ОБСЕ снабжены видеорегистраторами, следовательно, есть возможность для оперативного расследования происшествия!

Следствие по факту

Только 21 июня 2017 года, в 13.40 следственно-оперативная группа по распоряжению руководства МВД, произвела на месте происшествия следственные действия. Согласно информации, полученной от источника в правоохранительной системе ДНР, на указанном месте было найдено три гильзы непонятного происхождения. Оказаться там они могли по любой причине, учитывая напряженность окружающей обстановки. А многочисленных гильз от АК, очереди из которого, согласно отчету членов миссии, были выпущены в воздух, вообще не были обнаружены.

Также был произведен опрос жителей расположенных рядом домов, которые не смогли назвать ни время, ни место, ни количество услышанных ими очередей из автоматического оружия, что указывает на отсутствие прямых свидетелей происшествия с СММ ОБСЕ.

«А был ли мальчик?»

Если было «жестокое нападение вооруженных членов ДНР на безоружных гражданских наблюдателей», то членам миссии было необходимо не только подать заявление в прокуратуру или оперативную часть МВД, но и всячески помогать следствию — например, предоставить запись с видеорегистратора. Но ничего подобного они, разумеется, не сделали!

Кульминация

Дальше начинается самое интересное: твиты лавинообразно (это существенный факт в пользу версии о спланированной провокации) начинают разгоняться по социальным сетям, в то время как никто из силовых и правоохранительных ведомств ДНР не поставлен о происшествии в известность. Апофеоз этой информационной волны — выходящие сразу после полуночи на украинских интернет-ресурсах, явно согласованные и заранее подготовленные материалы, тиражирующие заявление МИД Украины:

Сразу бросается в глаза: происшествие, хоть и неприятное для членов миссии, но без летальных последствий и серьезных повреждений техники, внезапно поднимает на ноги украинский МИД, который вдруг выступает с заявлением. Уже в первых строках заявления совершенно ясно видны цели, которые преследовала украинская сторона разгоном информации об этой провокации. А если сопоставить время — вот она, рядом, встреча Порошенко с Трампом и очередная встреча контактной группы в Минске, то становится очевидно направление этой атаки: во-первых — в очередной раз попытаться представить вооруженные силы ДНР некими неконтролируемыми террористами; во-вторых — снова устроить из встречи в Минске перепалку «ни о чем».

Провокация не так проста: Украина настойчиво подогревает тему недоговороспособности руководства народных республик и необходимость искать иной формат урегулирования противостояния, где Россия будет уже не гарантом, а одной из сторон конфликта, что крайне выгодно Западу для усиления давления на РФ. Украина же получает выгоду в том, что наблюдательная миссия ОБСЕ «выдавливается», а на смену ей приходят уже вооруженные «наблюдатели», которые значительно усиливают позиции Украины в противостоянии с Донбассом.

Это очень похоже на подзабытую в мире, но так любимую украинскими военными экспертами, историю Сербской Краины: тогда Белград поставили в такое положение, что он просто не мог помочь своим сербским братьям, а «миротворцы» ООН сделали все для того, чтобы изгнать сербов с их исконных земель. Порошенко усиленно ищет на Западе союзников, чтобы протолкнуть идею вооруженных «миротворцев», а в идеале — даже построить на Украине несколько иностранных военных баз, что уже было озвучено одним из идеологов «АТО» Парубием как раз в дни визита Порошенко в США.

Дважды — закономерность, трижды — система

Есть такое наблюдение, что накануне важных вояжей президента Украины или очередной встречи контактной группы в Минске, всегда происходят серьезные провокации со стороны Украины. До определенного периода это были обстрелы мирных граждан, но в последнее время видна узкая направленность провокаций против СММ ОБСЕ. Случай, подобный этому, уже имел место в ЛНР, где были обвинены в агрессии «боевики ЛНР».

По странному совпадению, инцидент произошел 7 апреля 2016 года, когда в Минске шли переговоры контактной группы. Далее провокации накануне важных политических событий только нарастали, и все это привело к очень серьезному инциденту, когда погиб один сотрудник миссии, а другой был серьезно ранен вследствие подрыва автомобиля ОБСЕ украинской ДРГ.

Все идет по плану?

Тем более удивляет тот факт, что СММ ОБСЕ, после ряда нападений на миссию украинскими диверсантами, позволили себе быть втянутыми в грязную провокацию, явно организованную спецслужбами. Как говорится, ищи, кому выгодно. Кому выгодно свернуть работу миссии? Кому выгодно, чтобы факты обстрелов детских садиков и школ на территории ДНР нигде не фиксировались? Кому выгодно, чтобы о гибели матери в результате артобстрела с украинской стороны и тяжелом ранении сына никому не стало известно? Кому выгодно, чтобы никто не предпринимал усилий по прекращению войны в Донбассе и гибели мирного населения? Неужели самому населению Донбасса и его ополчению? Ответ здесь прозрачен и однозначен: Украине! И тем политическим силам, которые вместе с Украиной заинтересованы в разжигании конфликта. Весьма оценочное заявление в твиттере и нежелание оказать помощь правоохранительным органам ДНР в расследовании данного происшествия говорят именно о том, что существует некая более серьезная сила, чья воля использует международную миссию в политических целях Украины.

Следующий за этим событием разгон классической информационной волны по искусственно созданному поводу, был произведем украинскими интернет-ресурсами именно на основе твитов СММ ОБСЕ, что уже прямо указывает на спланированность акции.

Итоги

В опасные игры с Украиной играет ОБСЕ, уже были трагические последствия, а для достижения своих целей украинская власть может пойти и на более серьезные провокации. Цели Киева очевидны: дискредитировать минский формат соглашений; втянуть Россию в формат переговоров одной из сторон конфликта; добиться ухода ОБСЕ из Украины; привести на Украину вооруженных «миротворцев».

Странно то, что руководство миссии ОБСЕ следует в фарватере этих планов. Но, вероятно, их просто принуждают к подобным поступкам из штаб-квартиры в Брюсселе. По неформальной информации от источника, близкого к миссии ОБСЕ на Украине, стало известно о беспрецедентном давлении на их руководство со стороны бюрократов Совета Европы.

Украинская власть, руководимая кураторами-глобалистами, не оставляет идеи превратить Украину в военный плацдарм, пытается заключить военные соглашения со странами-участницами альянса, всячески отодвигает миссию ОБСЕ от мониторинга военного конфликта, саботирует выполнение минских соглашений и заводит в тупик все общение в рамках контактной группы.

Понимая антиконституционность «АТО», киевские власти не прекращают своих попыток втянуть Украину в НАТО, тем самым обезопасив себя от неотвратимости возмездия за содеянное со страной и народом.