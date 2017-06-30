В Избранное

Киев, 30 июня. У Евросоюза нет решения о введении полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

«Важно ввести полицейскую миссию, это должна быть миссия ОБСЕ, это не новая позиция, которую мы отстаиваем на всех международных площадках. Все больше стран и лидеров ЕС понимают важность этой миссии, однако сейчас решения нет», — сказала Геращенко.

Стоит отметить, что в начале июня президент Украины Петр Порошенко призвал активизировать консультации с ЕС по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. В свою очередь власти республик Донбасса выступили решительно против полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. По их мнению, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе получила мандат на мониторинговую миссию в Донбассе, а не на полицейскую.