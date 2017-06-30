МИД РФ: В ПАСЕ ведется оголтелая кампания против российской делегации

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Москва, 30 июня. Россия приостановила уплату членских взносов в ПАСЕ за 2017 года до полного восстановления полномочий Федерального собрания в Совете Европы, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность в связи с углубляющимся кризисом в Парламентской ассамблее Совета Европе. Пытаясь «наказать» делегацию парламентариев за волеизъявление жителей Крыма в пользу вступления в состав РФ, члены ПАСЕ ограничили полномочия российских представителей.

«С того времени ситуация в ПАСЕ лишь деградирует: там развернута оголтелая кампания по преследованию парламентариев, настроенных на скорейшую нормализацию взаимодействия с Россией в рамках Совета Европы», отмечается в сообщении на сайте МИДРФ.

В дипведомстве полагает, что такая ситуация может стать системной, в связи с чем российская сторона приняла решение приостановить внесение членского взноса за 2017 года до восстановления всех полномочий. В то же время Россия не отказывается от выполнения обязательств по ранее подписанным конвенциям и призывает членов ПАСЕ преодолеть кризис в Ассамблее.