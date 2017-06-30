Легковушка врезалась в столб на северо-востоке Москвы

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Москва, 30 июня. Серьезное ДТП произошло на северо-востоке российской столицы: легковой автомобиль врезался в фонарный столб. По словам представителя пресс-службы московского главка МЧС, авария случилась на Сигнальном проезде.

Как стало известно, столб после сильного удара упал на землю. К счастью водитель легковушки не пострадал.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД также подтвердили факт наезда легковушки на столб в результате ДТП на Сигнальном проезде, не уточнив количество пострадавших.

Напомним, ранее в Ленинском районе Челябинска произошло серьезное ДТП – многотонный грузовик «КамАЗ» сдавал назад и смял дорогой «Ягуар».