Сирия: ВВС Израиля нанесли удар по позициям САА после случайного выстрела

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Кунейтра, 30 июня. Вооруженные силы Израиля нанесли несколько ударов по позициям сирийских военных в провинции Кунейтра.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило о том, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по позиции правительственных войск после случайного выстрела со стороны Сирии в районе Голанских высот. Выстрел из миномета разорвался в незаселенной местности, подконтрольной Израилю, отмечает источник. После чего израильская авиация нанесла удар по минометной позиции.

Также сообщается, что Вооруженные силы Израиля атаковали позиции Сирийской арабской армии в районе Самаданийя и около населенного пункта Баас. Информации о пострадавших и погибших со стороны Сирии пока нет.