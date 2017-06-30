Донбасс: украинский диверсант уничтожен при попытке прорыва в ЛНР

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Луганск, 30 июня. В ночь с 27 на 28 июня украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию Луганской народной республики, в результате чего погиб один диверсант. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что в ночь с 27 на 28 июня украинская ДРГ осуществила попытку прорыва на территорию ЛНР. Бойцы Народной милиции ЛНР дали отпор украинской ДРГ, в результате чего один диверсант был уничтожен.

«В результате боя диверсанты отступили, трусливо бросив своего раненого товарища, который от полученных ранений скончался», — отметил Марочко.

Он также добавил, что за минувшую неделю украинские силовики предприняли две попытки проникновения на территорию ЛНР.