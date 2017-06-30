Алеппо: ИГИЛ покидает позиции на «дороге жизни»
Алеппо, 30 июня. Боевики «Исламского государства»* больше не могут удерживать свои позиции на участке трассы Итрия-Ханассер.
Подразделения проправительственных войск объединились около дорожной развязки Закия в южной части провинции Алеппо. Сирийские источники сообщили, что подразделения элитной бригады «Силы Тигра» встретились с отрядами «Национальных сил обороны».
В результате боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) фактически оказались в окружении в данном районе. Руководство «Халифата» приняло решение покинуть позиции на «дороге жизни», связывающей Итрию и Ханассер.
* Организация запрещена на территории РФ.