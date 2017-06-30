Машины поплыли на улицах в Подмосковье из-за «потопа века»

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Москва, 30 июня. Сильнейший за 90 лет ливень обрушился на запад Московской области, затопив улицы так, что машины буквально плывут по ним.

Как сообщает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», уровень воды настолько высокий, что легковые машины подтапливает; передвигаться по улице можно только на внедорожниках. На улице Ленина оказались затопленными остановка и детская площадка.

«В Трехгорке уже плавают машины. Кроме того, ливень затопил въезд в Павшинскую Пойму», — передает корреспондент.

Как утверждают метеорологи, нынешний ливень стал сильнейшим за 90 лет. Ожидается, что сегодня в Москве и области выпадет до трети месячной нормы осадков.