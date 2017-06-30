Осадков будет много: синоптики рассказали о второй волне ливней в Москве

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Москва, 30 июня. Жителей Москвы в пятницу, 30 июня, ждет резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Начался ливень.

В МЧС предупреждают: столице угрожают сильные дожди уже в ближайшие часы, также возможен град. Все это затянется не на один час: погода «отпустит» москвичей и гостей столицы только ближе у полуночи.

Как стало известно ФАН, надвигающийся ураган уже повлиял на работу аэропортов, прогнозируются задержки рейсов.

Несколько недель назад в Москве произошел сильнейший ураган. По последним данным, его жертвами стали 17 человек, десятки людей получили травмы, инфраструктуре города был нанесен серьезный урон.

8 Фото. 8 Фотографий РИА Новости / Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков, Валерий Мельников, Геннадий Мельник