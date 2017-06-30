Осадков будет много: синоптики рассказали о второй волне ливней в Москве
Москва, 30 июня. Вторая волна дождей пришла в Москву и Московскую область. Об этом сообщили специалисты погодного центра «Фобос».
«Осадков будет много. Сейчас в центре началась и на юге Москвы и Московской области подошла еще одна волна, и начался очень сильный дождь. Она идет на восток и северо-восток», — пояснили агентству РИА Новости в центре.
Напомним, что ливни и ураган пришли в пятницу в Москву. В настоящее время синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.